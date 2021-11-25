Каждый гражданин Армении с рождения должен 3104 долларов

Вопреки громким заявлениям правительства, государственный долг Армении продолжает расти. Только в течение 10 месяцев этого года государственный долг увеличился на 1,2 млрд долларов США или 15,6%, превысив отметку в 9,2 млрд, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

С одной стороны, Комитет госдоходов регулярно публикует заявления о беспрецедентных сборах налоговых доходов, а с другой стороны, правительство продолжает быстрыми темпами накапливать долги. Это означает, что вместо двузначного экономического роста в этом году будет накапливаться двузначный долг.

Примечательно, что за этот период увеличился не только внешний, но и внутренний долг. В частности, в январе-октябре 2021 года только внешний долг РА увеличился на 647,4 млн долларов или 10,6%, а внутренний долг - на 593,4 млн долларов или 31%.

Согласно текущей регистрации населения, проводимой на основе переписи 2011 года, индекс численности постоянного населения Республики Армения, по состоянию на 1 октября 2021 года, составил 2 966,8 тыс. человек. Следовательно, получается, что на каждого гражданина Армении приходится долг в размере 3104 долларов․ В сравнении с началом года госдолг на душу населения увеличился на 418 долларов или 15,6%.

На практике проблема не в размере госдолга, а в его эффективном расходовании. Вызывает обеспокоенность динамика по части размеров долга и валового внутреннего продукта. Получается, что экономика выросла на 4,4%, а госдолг - на 15,6%. Из этих показателей становится ясно, что рост государственного долга не способствовал росту и развитию экономики, что становится дополнительным бременем для следующих поколений.