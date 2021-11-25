Число эвакуированных из шахты в Кузбассе достигло 239 человек

Число эвакуированных из шахты в Кузбассе после ЧП достигло 239 человек, сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о выведении из шахты 237 человек. Всего там находились 285 человек. Поиски остальных продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по последним данным, погибли 11 человек, 45 пострадали.

Напомним, сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил сегодня утром. По нашей информации, в системе вентиляции на угольной шахте произошел хлопок и возгорание угольной пыли. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.