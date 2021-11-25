https://news.day.az/world/1407995.html Число эвакуированных из шахты в Кузбассе достигло 239 человек - ВИДЕО
Число эвакуированных из шахты в Кузбассе достигло 239 человек - ВИДЕО
Число эвакуированных из шахты в Кузбассе после ЧП достигло 239 человек, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось о выведении из шахты 237 человек. Всего там находились 285 человек. Поиски остальных продолжаются.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по последним данным, погибли 11 человек, 45 пострадали.
Напомним, сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил сегодня утром. По нашей информации, в системе вентиляции на угольной шахте произошел хлопок и возгорание угольной пыли. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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