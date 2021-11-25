Австралия отправит миротворцев на Соломоновы острова

Власти Австралии решили отправить миротворческие войска на Соломоновы острова на фоне продолжающихся беспорядков. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава австралийского кабмина рассказал, что премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре (Manasseh Sogavare) попросил его о помощи миротворцев в рамках договора о безопасности, подписанного страной с Австралией в 2017 году. На протяжении недели в столице страны Хониаре не стихают массовые протесты.

17 ноября демонстранты ворвались в парламент и попытались свергнуть действующее правительство. Протестующие подожгли несколько государственных зданий, полицейский участок и завод. BBC News уточняет, что граждане, приехавшие с острова Малаита, выступают против переключения фокуса в дипломатических отношениях с Тайваня на Китай.