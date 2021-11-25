В Москве ликвидируют последствия мощного снегопада

Последствия московской метели грозят этим утром новым транспортным коллапсом. Выпавший снег начал таять, дороги стали скользкими - всю ночь коммунальщики обрабатывали улицы реагентами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, накануне снегопад парализовал движение как на земле, так и в воздухе. Водители часами стояли в 10-балльных пробках, не могли сдвинуться с места и снегоуборочные машины. Аэропорты отменили или задержали десятки рейсов. Больше всего не повезло пассажирам самолета из Антальи. В Домодедове посадку им не разрешили, отправили во Внуково. Там лайнер сел, но таможня отказалась оформлять неучтенных туристов. Они несколько часов ждали дозаправки и возвращения в Домодедово, оставаясь на борту без воды и с неработающими кондиционерами.

На этом фоне вырос спрос на автомобильные щетки и снегоуборочную технику - цены на которые тут же подскочили. Заработали на первом зимнем коллапсе и таксисты: их услуги в часы снегопада стоили чуть ли не вдвое дороже.

Этой ночью сильнейшая метель в столичном регионе сменилась штормовым ветром, что снова привело к коллапсу на дорогах, правда локальному. На ЦКАДе такого напора не выдержала огромная металлическая конструкция для информационных знаков - она рухнула и почти полностью перегородила трассу. На опубликованных кадрах видно, как машины с трудом проезжают всего по одной полосе, уже выросла пробка на сотни метров.

Последствия снегопада этим утром могут снова сказаться на трафике. Прямо сейчас стремительно все тает, дороги становятся скользкими. Коммунальщики с ночи обрабатывают улицы реагентами.