В Китае испытывают два лекарственных препарата от COVID-19

Два китайских антивирусных препарата от COVID-19, в основном разработанных Шанхайским институтом фармакологии при Академии наук Китая (АНК), вступили в стадию клинических испытаний, сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

Один из препаратов VV116, представляет собой пероральное нуклеозидное лекарственное вещество от COVID-19, которое дало многообещающие результаты в ходе экспериментов, проведенных на мышах. Он показал значительную ингибирующую активность в тестах in vitro в отношении исходного штамма COVID-19 и вариантного штамма, такого как дельта-вариант, сообщил институт.

"VV116 был впервые одобрен для клинических испытаний в Узбекистане", - сказал научный сотрудник института Шэнь Цзиншань, добавив, что клинические испытания также проводятся в Китае.

Другой препарат называется FB2001. Это новое соединение, разработанное и синтезированное на основе главной протеазы коронавируса, ключевого фермента, который играет основную роль в репликации вируса.

Доклинические исследования также показали, что соединение проявляло мощную ингибирующую активность в отношении вируса в культуре клеток, сказала ведущий исследователь Лю Хун.

В марте исследователи провели 1-ю фазу клинических испытаний в США после того, как результаты доклинических исследований были опубликованы в журнале Science в июне 2020 года.

Препарат был совместно разработан Шанхайским институтом фармакологии, Шанхайским научно-техническим университетом и Уханьским институтом вирусологии при АНК.