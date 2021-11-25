В Армении солдат застрелил сослуживца и был задержан

По делу о смерти солдата-срочника Сурена Аветисяна задержан его сослуживец, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

24 ноября в 14:50 на боевой позиции, находящейся в зоне охранения одной из воинских частей, был обнаружен военнослужащий-срочник ВС Армении, рядовой Сурен Романович Аветисян с огнестрельным ранением в области головы. По дороге в больницу, в 15:30, он скончался.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате того, что сослуживец Аветисяна нарушил правила обращения с оружием.

Уголовное дело заведено по части 3 статьи 373 (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении.

Предварительное следствие продолжается.