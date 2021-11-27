https://news.day.az/world/1408902.html США показали свой истребитель 6-го поколения - ВИДЕО
США показали свой истребитель 6-го поколения - ВИДЕО
Истребитель F/A-XX шестого поколения Соединенных Штатов Америки может уничтожать спутники в Космосе.
У вооруженных сил США есть две отдельные программы господства в воздухе следующего поколения с инвестициями в 1 миллиард долларов: одна для военно-морского флота, чтобы заменить F/A-18 Super Hornet, а другая для ВВС, чтобы вывести из эксплуатации F-22.
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