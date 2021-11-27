США показали свой истребитель 6-го поколения

Истребитель F/A-XX шестого поколения Соединенных Штатов Америки может уничтожать спутники в Космосе.

У вооруженных сил США есть две отдельные программы господства в воздухе следующего поколения с инвестициями в 1 миллиард долларов: одна для военно-морского флота, чтобы заменить F/A-18 Super Hornet, а другая для ВВС, чтобы вывести из эксплуатации F-22.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.