На местных выборах в Индии победил мертвец

Умерший более чем за две недели до выборов в панчаят (местный совет) села в индийском штате Бихар политик одержал победу на них, поскольку односельчане решили отдать ему голоса "на волне сочувствия".

Как сообщает в субботу телеканал NDTV, история произошла на этой неделе в ходе голосования в селе Дипакархар в округе Джамуи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На тожественной церемонии в субботу, когда местные власти и избирком округа вручали официальные удостоверения о победе на выборах, выяснилось, что один из победителей - Сохан Мурму - отсутствует. Избирательная комиссия связалась с его родственниками и оказалось, что Мурму умер еще 6 ноября - более чем за две недели до голосования.

"Члены семьи Мурму, который победил своего соперника 28 голосами, заявили, что его последним желанием было одержать победу на выборах. Поэтому они не сообщили властям о смерти Мурму. Ни один житель деревни также нам ничего не сообщил. Как видно, они проголосовали за него, чтобы уважить его последнее желание", - сказал журналистам представитель местных властей.

Однако избирком штата Бихар оказался теперь в трудном положении. Удостоверение победителя не может быть выдано никому, ведь официально большинство избирателей отдали голоса за Мурму. Местные власти обратились в Центральную избирательную комиссию страны с просьбой признать состоявшиеся выборы недействительными и разрешить провести новое голосование вне утвержденного расписания местных выборов только в одном селе.