Ученые спрогнозировали «колоссальную вспышку» коронавируса в Китае

Согласно исследованию математиков Пекинского университета, Китай может столкнуться с более чем 630 тыс. заражений коронавируса в день, если откажется от своей политики абсолютной нетерпимости, сняв ограничения на поездки. Об этом говорится в отчете, опубликованном в China CDC Weekly Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению экспертов, КНР не может позволить себе снять ограничения на поездки без более активных вакцинаций или специальных методов лечения.

Используя данные за август из США, Великобритании, Испании, Франции и Израиля, математики оценили вероятные результаты, если Китай примет ту же тактику контроля пандемии, что и эти страны.

Так, по прогнозам, ежедневное количество новых случаев заболевания COVID-19 в Китае достигнет не менее 637 155, если власти страны не примут пандемическую стратегию Соединенных Штатов.

Эксперты полагают, что ослабление ограничений на прием иностранных путешественников также отрицательно повлияет на показатели заболеваемости коронавирусом в стране и приведет к "колоссальной вспышке", которая создаст непосильную нагрузку на систему здравоохранения Китая.

В начале ноября в Китае произошла новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, известно о 93 новых случаях заражения внутри страны. Уточняется, что коронавирус распространяется на севере и северо-востоке страны, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.