Председатель ЕК предложила создать центр по анализу ситуации в сфере гибридных угроз

ЕС должен создать Центр по анализу ситуации в сфере пропаганды и гибридных угроз. Такое мнение высказала в воскресенье на пресс-конференции в Риге президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС, - сказала она. - И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации".

Фон дер Ляйен также добавила, что, "поскольку гибридные угрозы становятся более острыми", ЕС и НАТО должны вывести свое сотрудничество "на новый уровень". "Вот почему мы [с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом] работаем над новой декларацией о сотрудничестве ЕС и НАТО", - сказала председатель ЕК.

В Ригу в воскресенье с визитом в знак поддержки Латвии, столкнувшейся с миграционным кризисом, прибыли председатель ЕК и генсек Североатлантического альянса. Ранее в тот же день они посетили Вильнюс.

Штамм "омикрон"

Ученые в течение двух-трех недель должны собрать всю информацию о новом штамме коронавируса "омикрон", пока страны ЕС должны активизировать вакцинацию, ревакцинацию и санитарные меры. Об этом заявила глава Еврокомиссии.

"Мы бежим наперегонки со временем. Ученым и производителям вакцин нужны две-три недели, чтобы получить полную картину серьезности мутации этого "омикрона", - заявила фон дер Ляйен. - Мы должны принимать меры предосторожности, в качестве первого приоритета - вакцинироваться и использовать бустерные дозы, как можно больше. Мы также должны соблюдать простые защитные меры гигиены и социальную дистанцию, носить маски, поскольку, независимо от того, что из себя представляет [новый] штамм, эти меры всегда эффективны", - заявила она.

Концерн BioNTech - Pfizer должен, по контракту с ЕС, адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "омикрон" в течение 100 дней, если его повышенная опасность будет доказана, заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Мы бежим наперегонки со временем. Ученым и производителям вакцин нужны две-три недели, чтобы получить полную картину серьезности мутации этого "омикрона", - заявила фон дер Ляйен. - Мы должны принимать меры предосторожности, в качестве первого приоритета - вакцинироваться и использовать бустерные дозы как можно больше. Это повышает уровень антител и стимулирует их для защиты от коронавируса. Иммунная система - это полиция организма, которую мы должны усилить в этот момент. Мы также должны соблюдать простые защитные меры гигиены и социальную дистанцию, носить маски, поскольку, независимо от того, что из себя представляет [новый] штамм, эти меры всегда эффективны. Необходимо продолжать отслеживать контакты, если мы обнаруживаем случаи заражения", - заявила она.

Фон дер Ляйен заверила, что у ЕС есть достаточно вакцины для продолжения вакцинации и ревакцинации своего населения, напомнив, что летом Еврокомиссия заключила третий контракт с BioNTech - Pfizer на поставку дополнительных 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса.

"В контракте [ЕС] с BioNTech - Pfizer есть статья, согласно которой, если новый штамм будет квалифицирован как опасный, BioNTech - Pfizer [должен быть] способен адаптировать свою вакцину [к этому штамму] в течение 100 дней", - заявила она.