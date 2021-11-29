В Индии произошло тяжелое ДТП с грузовиком

На востоке Индии в штате Западная Бенгалия не менее 18 человек погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения автомобиля со стоявшим грузовиком, груженным камнями. Об этом накануне сообщило Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авария произошла поздно вечером в субботу в районе Пхулбари округа Надия, примерно в 164 км к северу от города Калькутта, административного центра провинции Западная Бенгалия.

Жертвами ДТП стали плакальщики, направлявшиеся в крематорий. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Итоги предварительного расследования показали, что причиной ДТП могли стать неосторожное вождение и густой туман в районе.

В Индии часто происходят смертельные аварии, которые обычно вызваны перегрузкой автомобилей, плохим состоянием дорог и неосторожным вождением. Только по официальным данным, ежегодно около 150 тысяч человек погибают примерно в 500 тысячах ДТП по всей Индии.