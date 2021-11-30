В московском аэропорту образовались гигантские очереди

В московском аэропорту Шереметьево образовались столпотворения путешественников, которым приходится ждать по несколько часов в очереди на тестирование на новый штамм коронавируса. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На фотографиях, сделанных одним из очевидцев, показаны гигантские очереди из туристов, прилетевших из Лондона. Отмечается, что отдыхающие, прибывающие из Великобритании, вынуждены проходить исследование на COVID-19 из-за выявления в королевстве первых случаев заражения омикрон-штаммом.

Ранее 27 ноября премьер-министр Борис Джонсон анонсировал ужесточение правил въезда для иностранцев. Он отметил, что Соединенное Королевство введет обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну. По его словам, путешественники также должны будут находиться на самоизоляции до получения результата теста.

О первых случаях заражения новым вариантом стало известно 24 ноября. Тогда появились сообщения о десятках зараженных в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант.