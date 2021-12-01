Санкт-Петербург засыпало снегом

В ночь с понедельника на вторник почти треть месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге, утром пробки на дорогах города достигли 10 баллов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на проезжую част и тротуары вышли сотни единиц техник и свыше тысяч ручного труда дорожных предприятий. В этот же день официально завершился сезон навигации и регулярное разводки мостов. В первую неделю декабря в северной столице похолодает до минус 10 градусов Цельсия.