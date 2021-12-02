https://news.day.az/world/1410687.html Российские самолеты эвакуировали более 200 человек из Афганистана - ВИДЕО
Российские самолеты эвакуировали более 200 человек из Афганистана - ВИДЕО
Масштабная эвакуация из Афганистана завершилась этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Там приземлились три тяжелых транспортных самолета Минобороны, которые привезли из республики более 200 граждан России, Киргизии и арабских студентов, обучающихся в наших вузах.
Причем это не просто вывозные рейсы, накануне те же самолеты доставили в Кабул почти 40 тонн гуманитарного груза. Эвакуация организована по поручению президента России и проводится уже в третий раз.
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