Российские самолеты эвакуировали более 200 человек из Афганистана

Масштабная эвакуация из Афганистана завершилась этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Там приземлились три тяжелых транспортных самолета Минобороны, которые привезли из республики более 200 граждан России, Киргизии и арабских студентов, обучающихся в наших вузах.

Причем это не просто вывозные рейсы, накануне те же самолеты доставили в Кабул почти 40 тонн гуманитарного груза. Эвакуация организована по поручению президента России и проводится уже в третий раз.