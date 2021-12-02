В России коронавирусом заболели более 33 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 389 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По сравнению с данными на утро среды, в четверг в РФ наблюдается прирост новых заболевших, накануне сообщалось о 32 837 случаях. Больше чем на тысячу выросла суточная заболеваемость в Москве: здесь выявили 3 805 случаев (накануне сообщалось о 2 757 заражениях). Небольшой рост отмечается также в Петербурге - 2 623 случая против 2 419 накануне. В Московской области за сутки заболели коронавирусом 1 475 человек.

За сутки от COVID-19 скончался 1 221 пациент, больше всего умерших в Москве - 92, в Санкт-Петербурге - 57, в Московской области - 51.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 703 тыс. 107 случаев коронавирусной инфекции, 277 640 умерших и 8 млн 400 тыс. 117 выписанных, в том числе 35 185 выписаны за последние сутки.