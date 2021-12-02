https://news.day.az/world/1410811.html В США во время полицейской погони перевернулся внедорожник преступников - ВИДЕО
В США во время полицейской погони перевернулся внедорожник преступников - ВИДЕО
Во время полицейской погони в штате Вашингтон у преступников перевернулся внедорожник.
Как передает Day.Az, кадры задержания опубликованы в Телеграм.
Полицейские хотели помочь выбраться одному из них, но тот зачем-то достал пистолет, за что получил пару безжалостных выстрелов.
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