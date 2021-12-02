В США во время полицейской погони перевернулся внедорожник преступников

Во время полицейской погони в штате Вашингтон у преступников перевернулся внедорожник.

Как передает Day.Az, кадры задержания опубликованы в Телеграм.

Полицейские хотели помочь выбраться одному из них, но тот зачем-то достал пистолет, за что получил пару безжалостных выстрелов.