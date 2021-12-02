США приветствовали решение ОПЕК+ о наращивании объемов добычи нефти

Власти США приветствуют решение ОПЕК+ оставить неизменным рост добычи нефти участников соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, вместе с тем американский президент Джо Байден готов принимать дальнейшие меры для снижения стоимости топлива.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы приветствуем принятое сегодня решение сохранить рост добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Мы считаем, что в совокупности с недавним скоординированным высвобождением нами нефти из стратегических резервов это должно содействовать экономическому восстановлению в мире", - сказала она. "Президент намерен делать все, что в его силах, взаимодействовать с другими странами, чтобы снизить цены для американцев и для продолжения нашего энергичного экономического восстановления", - добавила Псаки.