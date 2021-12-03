Полиция заявила, что инцидент у штаб-квартиры ООН не связан с терроризмом

Инцидент с вооруженным мужчиной у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не был связан с терроризмом. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель полицейского управления города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, один из сотрудников правоохранительных органов по прибытии на место происшествия вступил в диалог с вооруженным мужчиной, личность которого не раскрыта. "По ходу их общения, исходя из его [мужчины] заявлений, было установлено, что инцидент не связан с терроризмом", - отметил представитель полиции. По его словам, мужчина был вооружен дробовиком, который был заряжен одним патроном.

Представитель полиции подчеркнул, что задержанный "намеревался передать в ООН некие бумаги". Позднее он уточнил, что в них "не было ничего, что проливает свет на его мотивы, это медицинские бумаги и еще некоторые документы".

"Мужчина прибыл в Нью-Йорк вчера (в среду - прим. ТАСС), заселился в отель "Миллениум". Он прибыл из штата Флорида", - указал представитель правоохранительных органов. Он подчеркнул, что полицейские провели обыск в отеле, в номере мужчины, а также в "связанном с ним автомобиле". Обвинения задержанному пока не предъявлены.

В четверг, как сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию штаб-квартиры всемирной организации, вооружившись дробовиком. Полиция оцепила прилегающие улицы, на место прибыли сотрудники спецподразделений. Спустя приблизительно три часа мужчина был задержан.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, белый мужчина в возрасте около 60 лет угрожал покончить с собой, полицейские убеждали его сдаться. По словам представителя генсека ООН, мужчина никак не связан с организацией, его мотивы неизвестны.