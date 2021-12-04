https://news.day.az/world/1411631.html В Японии уничтожили 67 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа
В Японии уничтожили 67 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа
Власти префектуры Кумамото на юго-западе Японии забили около 67 тыс. кур из-за выявления на местной ферме вспышки птичьего гриппа. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что ликвидация кур смогла предотвратить дальнейшее распространение инфекции, поскольку у птиц на территории других ферм в радиусе 3 км от зоны обнаружения вспышки не было диагностировано симптомов заболеваний.
15 ноября из-за птичьего гриппа было уничтожено 11 тыс. кур в юго-западной префектуре Кагосима, 17 ноября - 155 тыс. кур в префектуре Хёго.
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