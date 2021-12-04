Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России". Соответствующее решение принял в субботу съезд партии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя "Единой России" составляет пять лет.

Кандидатура Медведева была внесена на обсуждение съезда председателем высшего совета единороссов Борисом Грызловым. "С учетом поставленных задач съезду и решения совместного заседания высшего и генерального советов партии предлагается переизбрать Дмитрия Анатольевича Медведева председателем партии "Единая Россия" на новый пятилетний срок", - сказал он.

Голосование проходило в открытом режиме, делегаты съезда подняли руки в поддержку кандидатуры Медведева. Медведев возглавляет "Единую Россию" с 2012 года.

Также Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета партии.

Согласно уставу партии, председатель высшего совета избирается на пять лет, он "осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии", представляет партию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, координирует деятельность генерального совета и Центрального исполкома. Грызлов впервые был избран главой высшего совета в 2002 году.

Его кандидатура была внесена на голосование делегатов съезда председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым, голосование проходило в открытом режиме.