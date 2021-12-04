В США пожаловались на Иран

Представитель Госдепартамента США заявил, что Иран "провокационно" форсирует ядерную программу, пытаясь улучшить свои позиции на переговорах в Вене. Об этом он сказал журналистам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В среду, в разгар переговоров, стали известно о планах Ирана удвоить мощности для 20-процентного обогащения урана на предприятии в Фордо", - сказал источник.

По его мнению, таким образом Иран пытается добиться от США больших уступок и меньше отдать самим, но "такая переговорная тактика не сработает", подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что иранская сторона на последнем этапе ядерных переговоров отошла от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвинула дополнительные требования.

"Дипломатично" характеризуя ход переговоров, источник предположил, что Китай и Россия разделяют "определенное чувство разочарования" по поводу подготовки иранской стороны ко встрече.