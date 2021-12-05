Число пострадавших на шахте "Листвяжная" возросло до 106 человек

Количество пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло до 106 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Об этом сообщают экстренные службы региона.

Сигнал о задымлении на шахте поступил утром 25 ноября. Предполагается, что произошло два взрыва. Тогда в шахте находилось 285 горняков. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей.

Сейчас ведется расследование, возбуждены уголовные дела, фигурантами которых являются руководители шахты и инспекторы Ростехнадзора.