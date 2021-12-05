Пентагон отрицает создание азиатской модели НАТО

США не пытаются создавать аналог НАТО в Азии или какую-либо коалицию против Китая. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, принимая участие в форуме национальной обороны, организованном при поддержке фонда имени Рональда Рейгана. Прямая трансляция велась на странице оборонного ведомства в Twitter. Он подчеркнул, что в состоянии войны и мира США всегда сильнее, когда работают совместно с "друзьями", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Нет, мы не хотим азиатскую версию НАТО и не пытаемся создать антикитайскую коалицию", - сказал он.

Остин добавил, что Вашингтон работает над продвижением стабильной системы в мире. Действия США направлены на построение "мирного" Индо-Тихоокеанского региона. Однако в отношении Пекина действует концепция "сдерживания", где речь идет об усилении сотрудничества с региональными партнерами Америки, отметил глава Пентагона.