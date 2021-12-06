Талибы пообещали заняться защитой лесов

В движении "Талибан", захватившем власть в Афганистане после вывода из страны армии США, заявили, что создадут подразделение, которое будет специализироваться на защите лесов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на коллег из Bakhtar, передает Day.Az.

"Специальное подразделение, оснащенное всем необходимым, в том числе техникой и оружием, будет создано на базе министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства", - говорится в сообщении.

Подразделение получит название "китаи сабз", что переводится как зеленая часть. Задачей боевиков зеленой части будет предотвращение незаконной вырубки лесов и контрабанды лесоматериалов.

Как отмечает "Интерфакс", талибы неоднократно заявляли о проблеме незаконного экспорта лесов в соседние Пакистан и Иран.