Китай хочет построить военную базу в Африке

Разведка США считает, что Китай планирует построить военно-морскую базу на атлантическом побережье Африки. Эта база может стать второй для КНР на этом континенте, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, с помощью новой базы китайские корабли смогут пополнять запасы в Экваториальной Гвинее, что вызывает опасения у американских военных.

"Мы дали понять Экваториальной Гвинее, что определенные потенциальные шаги, связанные с китайской активностью, вызовут опасения в сфере национальной безопасности", - сказал собеседник издания.

Разведка США полагает, что КНР может разместить базу в городе Бата, где уже есть построенный Китаем торговый порт. В настоящее время у Китая имеется военная база в Джибути.