В исправительной колонии в России произошел пожар, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали и один погиб при пожаре в исправительной колонии в городе Валдай в Новгородской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пожар был ликвидирован. Возгорание возникло в помещении для хранения спальных принадлежностей. Из задымленного помещения эвакуировали 30 человек.

СУ СК по региону проводит проверку после пожара. На месте происшествия работают правоохранители.

"6 декабря 2021 года в одном из помещений исправительной колонии № 4 в Новгородской области произошло возгорание. При тушении пожара в одной из камер обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины в колонии. Ещё четверо заключённых госпитализированы в больницу. В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Во ФСИН подтвердили информацию о пожаре.