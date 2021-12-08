Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрек превосходство китайской экономики над американской. Он заявил в интервью Wall Street Journal, что Китай превзойдет Соединенные Штаты в два-три раза, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам бизнесмена, США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Однако в настоящее время ситуация изменилась в пользу КНР, уверен изобретатель.

"Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, мы не будем забывать, что все мы люди", -подчеркнул Маск.