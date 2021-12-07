Объединенные Арабские Эмираты стали отдыхать по-европейски

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) первыми из мусульманских стран перешли с исламских выходных на европейские. Теперь работать в стране будут с понедельника по пятницу, как и на Западе. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отдыхать в Эмиратах тоже станут по-европейски - в субботу и воскресенье. Ранее страна ориентировалась на исламские выходные - пятницу и субботу. Чиновникам в пятницу можно работать из дома, график будет сокращенным. Уже с 1 января по пятницам люди будут работать с 7:30 до 12:00.

Обычный рабочий день в ОАЭ длится с 7:30 до 15:30. По словам местных властей, такие меры направлены на то, чтобы жителям было проще соблюдать баланс между работой и жизнью (work-life balance). При этом сокращение рабочей недели может быть направлено и на повышение привлекательности Эмиратов для международных компаний и их сотрудников.