Город на Чукотке "парализовало" из-за метели и ветра

На карте России сегодня появились "белые пятна". С каждым часом все глубже уходит под снег Чукотка. Жизнь в столице региона - Анадыре - буквально парализована. Город захватила метель с ураганным ветром, пешеходов едва не сдувает с тротуаров, видимость почти нулевая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Похожая картина в Бурятии - в республике намело такие сугробы, что их приходится брать штурмом. Собаки и вовсе словно плывут в глубоком снегу.

А Мурманскую область сковало рекордными морозами. Впервые в истории столбики термометров рухнули ниже отметки в минус 40 - для 6 декабря в регионе это стало историческим минимумом.