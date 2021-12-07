https://news.day.az/world/1412826.html Город на Чукотке "парализовало" из-за метели и ветра - ВИДЕО
Город на Чукотке "парализовало" из-за метели и ветра - ВИДЕО
На карте России сегодня появились "белые пятна". С каждым часом все глубже уходит под снег Чукотка. Жизнь в столице региона - Анадыре - буквально парализована. Город захватила метель с ураганным ветром, пешеходов едва не сдувает с тротуаров, видимость почти нулевая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Похожая картина в Бурятии - в республике намело такие сугробы, что их приходится брать штурмом. Собаки и вовсе словно плывут в глубоком снегу.
А Мурманскую область сковало рекордными морозами. Впервые в истории столбики термометров рухнули ниже отметки в минус 40 - для 6 декабря в регионе это стало историческим минимумом.
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