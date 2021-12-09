https://news.day.az/world/1413066.html Бродячий пес покорил жителей российского города - ВИДЕО
Бродячий пес покорил жителей российского города - ВИДЕО
Находчивый пес в Сургуте придумал, как с комфортом переждать холодную зиму. Он поселился на одной из теплых остановок и судя по кадрам, чувствует себя там хозяином, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Причем, теперь собаке даже не надо заботиться о питании: жители ежедневно ее подкармливают, приносят корм и воду.
Над животным сжалились и коммунальщики, которые по правилам должны выгнать пса. Но пока в городе стоят суровые морозы, дворнягу решили оставить в тепле. Об этом попросили и горожане.
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