Бродячий пес покорил жителей российского города

Находчивый пес в Сургуте придумал, как с комфортом переждать холодную зиму. Он поселился на одной из теплых остановок и судя по кадрам, чувствует себя там хозяином, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причем, теперь собаке даже не надо заботиться о питании: жители ежедневно ее подкармливают, приносят корм и воду.

Над животным сжалились и коммунальщики, которые по правилам должны выгнать пса. Но пока в городе стоят суровые морозы, дворнягу решили оставить в тепле. Об этом попросили и горожане.