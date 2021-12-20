https://news.day.az/world/1418040.html Эрдоган принял важное решение в связи с падением лиры
Эрдоган принял важное решение в связи с падением лиры
Власти Турции намерены предоставить форвардный валютный курс для экспортных компаний на фоне рекордного падения турецкой лиры.
Об этом заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Турецким экспортным компаниям, которые затрудняются назначить цены из-за колебаний обменного курса, будет предоставлен форвардный валютный курс напрямую через Центральный банк Турции", - подчеркнул турецкий лидер.
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