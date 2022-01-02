В Европе рекордно сократилось потребление газа

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 31 декабря продолжил снижаться на фоне теплой погоды и стал самым низким за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ Европы в пятницу составил лишь 136,6 млн куб. м - самый низкий уровень, начиная с 2012 года. В то же время закачка второй день подряд оказалась выше изъятий из ПХГ и составила 295,6 млн куб. м. Произошло это на фоне прихода субтропических воздушных масс в регион. Так, в Австрии и Великобритании Новый год встретили при рекордно теплой погоде в истории метеонаблюдений.

Общий отбор газа из европейских хранилищ в декабре 2021 года оказался равен 15,63 млрд куб. м - четвертый результат для данного месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.

Общая наполненность европейских ПХГ накануне выросла до 55,93% и сейчас составляет 60,38 млрд куб. м - на 20,6 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

В последние дни 2021 года цена газа в Европе скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть. А 29 декабря завершилось заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" - теперь газопровод полностью готов к началу эксплуатации и ожидает одобрения германского регулятора. После этого снижение продолжилось и стоимость газа в пятницу впервые с начала ноября опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м.