На Сахалин обрушился мощный снегопад, часть трасс перекрыта

Сахалин этим утром пришлось буквально откапывать из снега. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мощный циклон бушевал всю ночь, в результате чего машины и даже целые дома превратились в сугробы. Проехать по улицам почти невозможно. Часть трасс и вовсе перекрыты.

Здесь не может проехать даже огромный КамАЗ. Лопатами спасатели пробивают метровые сугробы и спешат на вызов. Затем им пришлось идти пару кварталов пешком вместе с врачами скорой помощи. Их уже шесть часов ждет женщина, которой срочно нужно в роддом. У пациентки схватки начались еще ночью, но добраться к ней непросто.

Обратную дорогу в это время расчищает спецтехника. И только благодаря этому с пациенткой всё хорошо. Она вот-вот станет мамой.

Сахалин вот уже вторые сутки накрывает мощный циклон. Снегопад обрушился на остров еще накануне и не прекращается до сих пор.

Многие с утра так и не смогли откопать свои машины, чтобы добраться на работу.

У некоторых вообще рабочий день отменили. Но большинству пришлось ехать на автобусах, которые тоже постоянно застревают в сугробах. Некоторые вовсе добраться могут только ползком.

Сильная метель бушует на юге Сахалина уже второй день. Выйти на улицу сейчас практически невозможно. И дело даже не в том, что все замело. Ветер настолько сильный, что сложно просто открыть глаза.

Местные жители даже придумали ноу-хау: лыжные очки, как аксессуар для похода на улицу.

"Пока главное, просто машину откопать, чтобы потом это меньше времени занимало", - говорит местный житель.

Улицы коммунальщики пытаются чистить. Но техника не справляется. В области даже пришлось перекрыть несколько трасс.

Замело и дорогу в аэропорт. Кое-кто не успел на свой рейс, но и рейсы - отложили. Причем как вылетающие, так и прибывающие. Сахалинские школьники сегодня остались на домашнем обучении. И по всей видимости, учиться из дома из придется еще несколько дней. Циклон по прогнозам синоптиков отступит только завтра.