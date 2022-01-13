Сильный пожар в Москве

Возгорание произошло в административном здании на Сущевском Валу в Москве.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ появилось видео с места пожара. На кадрах видно, что над объектом поднимаются густые клубы дыма, движение автомобилей по Сущевскому валу сейчас затруднено.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают огнеборцы.