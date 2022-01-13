https://news.day.az/world/1426329.html Сильный пожар в Москве - ВИДЕО
Сильный пожар в Москве - ВИДЕО
Возгорание произошло в административном здании на Сущевском Валу в Москве.
Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ появилось видео с места пожара. На кадрах видно, что над объектом поднимаются густые клубы дыма, движение автомобилей по Сущевскому валу сейчас затруднено.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают огнеборцы.
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