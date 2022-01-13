Израильские ученые научили золотую рыбку водить автомобиль

Израильские ученые из Университета имени Бен-Гуриона утверждают, что научили золотую рыбку водить машину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, аквариум с рыбкой установили на робот-автомобиль, оснащенный камерой, считывающей движения "плавучего водителя". Благодаря специальной технологии, у автомобиля поворачивалось то колесо, в сторону которого внутри аквариума плыла рыбка. Таким образом машина меняла направление.

По словам ученых, через некоторое время рыбка осознала это и научилась направлять робот-автомобиль в сторону розовой цели на другом конце комнаты. Когда у нее получалось достичь финиша, рыбка получала в награду еду.

Ученые считают, что тот факт, что золотая рыбка оказалась способна добираться до цели, даже если у неё на пути были препятствия, доказывает, что рыбы сохраняют свои способности к навигации, находясь на твердой земле. Это может означать, что, даже оказавшись в незнакомой для себя среде, биологический вид не теряет навыки, приобретенные в других условиях.