Снег с дождем накрыл Москву после сильных морозов

Снег с дождем пришел в Москву после сильных морозов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, также в пятницу ожидаются метель и снежные заносы, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе ожидается от -1 до +3 градусов, в ночь на субботу похолодает до -3 градусов.

Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде, метели и налипании мокрого снега. Кроме того, ожидаются гололедица и снежные заносы. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 18:00 по бакинскому времени субботы.