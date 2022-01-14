https://news.day.az/world/1426725.html Снег с дождем накрыл Москву после сильных морозов - ВИДЕО
Снег с дождем накрыл Москву после сильных морозов - ВИДЕО
Снег с дождем пришел в Москву после сильных морозов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, также в пятницу ожидаются метель и снежные заносы, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в городе ожидается от -1 до +3 градусов, в ночь на субботу похолодает до -3 градусов.
Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде, метели и налипании мокрого снега. Кроме того, ожидаются гололедица и снежные заносы. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 18:00 по бакинскому времени субботы.
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