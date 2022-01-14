В России подготовили новый пакет мер по борьбе с COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проект новых мер по противодействию COVID-19 будет обсуждаться 18 января, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, после обсуждения проект буден передан президенту Владимиру Путину.

Голикова добавила, что при разработке собственных мер власти РФ анализируют в том числе меры, предпринимаемые за рубежом.

"Мы анализируем все, что происходит за рубежом, берем лучшие практики и формируем перечень дополнительных мероприятий к тому плану, который уже был доложен в декабре президенту страны", - заявила Голикова.

За минувшие сутки в России выявлено 23 820 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным оперштаба, COVID-19 подтвержден в 85 регионах страны, при этом 14,9% не имели клинических проявлений болезни. За указанный период подтверждено 739 смертей.