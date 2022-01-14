Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, но перелом наступил.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он уже отменен, завтра еще будет ряд регионов отменяться", - сказал он в интервью программе Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".

По словам Зася, "идет такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных, чрезвычайного положения, но тем не менее, значит, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни".

"Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована - нет, наверное, будет преждевременным", - сказал он.