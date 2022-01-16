В Чили закрыли пляжи

Чилийское национальное управление по чрезвычайным ситуациям выдало распоряжение о временном закрытии пляжей из-за угрозы цунами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Для прибрежных пограничных регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за цунами объявлен красный уровень тревоги", - сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

Уточняется, что данный шаг - предупреждающая мера безопасности. Но людям напомнили о том, что при опасности население будет эвакуировано. Для этого нужно будет пройти в безопасную зону, взять с собой питомцев и не забывать носить защитные маски от коронавируса.

"Не забывайте следовать указаниям властей и сохранять спокойствие", - напомнили в управлении.

Через час после первого сообщения красный уровень тревоги распространился также на прибрежные населенные пункты регионов Арика, Паринакота, Тарапака, Атакама.