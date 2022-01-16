Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших - ФОТО
Пассажирский автобус попал в ДТП недалеко от турецкого города Сивас.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погиб один человек, еще 27 получили ранения различной степени тяжести.
К месту происшествия были привлечены спасатели, сотрудники полиции и медики.
Согласно информации, до столкновения двигавшийся в противоположном направлении грузовик, водитель которого потерял управление из-за гололедицы, перевернулся и оказался на встречной полосе. В него врезался автобус, который также перевернулся.
По причине аварии трассы Сивас-Арзинджан и Сивас-Токат некоторое время были закрыты для движения.
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