Пассажирский автобус попал в ДТП недалеко от турецкого города Сивас.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погиб один человек, еще 27 получили ранения различной степени тяжести.

К месту происшествия были привлечены спасатели, сотрудники полиции и медики.

Согласно информации, до столкновения двигавшийся в противоположном направлении грузовик, водитель которого потерял управление из-за гололедицы, перевернулся и оказался на встречной полосе. В него врезался автобус, который также перевернулся.

По причине аварии трассы Сивас-Арзинджан и Сивас-Токат некоторое время были закрыты для движения.