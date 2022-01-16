Затопило даже Калифорнию: последствия взрыва вулкана у Тонги

Полузатопленные и выброшенные на берег корабли и лодки - последствия извержения подводного вулкана у островного королевства Тонга. Волны высотой более метра обрушились на остров Тонгатапу, где находится столица королевства. Оценить последствия пока невозможно, поскольку на островах до сих пор перебои со связью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, помощь в восстановлении окажет Новая Зеландия.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

"Официальной оценки ущерба пока нет. Но по данным нашей комиссии на Тонге, цунами нанесло серьёзный урон берегу в северной части Нукуалофы, на берег выбросило несколько судов и больших камней. Заведения на береговой линии были повреждены, требуется большая работа по ремонту и восстановлению".

Японский спутник зафиксировал впечатляющие кадры мощного извержения в 60 километрах от Нукуалофы. Волны достигли и Японии, и тихоокеанского побережья США и Канады; о возможности цунами объявляли на Сахалине и Курилах, но затем предупреждение отменили.

На расположенных куда ближе островах Фиджи власти на всякий случай открыли несколько эвакуационных центров, но о серьёзных разрушениях не сообщается.