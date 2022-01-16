https://news.day.az/world/1427373.html Франция одобрила законопроект о вакцинном пропуске
Франция одобрила законопроект о вакцинном пропуске
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, вводящий в стране вакцинный пропуск.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте Нацсобрания.
В поддержку законопроекта высказались 215 депутатов, против проголосовали 58.
В субботу документ поддержал Сенат (верхняя палата).
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