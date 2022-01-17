В Турцию доставили российские парогенераторы для «Аккую»

Четыре парогенератора, изготовленных в России для второго энергоблока АЭС "Аккую" доставлены в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает турецкая газета Start.

"На Восточный грузовой терминал на площадке доставлены четыре парогенератора, изготовленных для второго энергоблока АЭС "Аккую". Парогенераторы были успешно выгружены с сухогруза с помощью тяжелого гусеничного крана, а доступ к ним был проверен специальной комиссией. После этой проверки оборудование было передано в зону временного хранения, где будет проводиться проверка качества"-, пишет издание.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.