https://news.day.az/world/1427403.html В США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури
В США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури
Почти три тысячи авиарейсов отменены в США из-за обрушившейся на Восточное побережье снежной бури. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В районах, затронутых снегопадом, проживают около 74 миллионов человек. "Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури, которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные", - говорится в сообщении канала.
По данным мониторингового ресурса, в США обесточены около 200 тысяч потребителей, также сообщается о перекрытии отдельных участков шоссе от Флориды до канадской границы.
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