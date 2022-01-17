В США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури

Почти три тысячи авиарейсов отменены в США из-за обрушившейся на Восточное побережье снежной бури. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В районах, затронутых снегопадом, проживают около 74 миллионов человек. "Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури, которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные", - говорится в сообщении канала.

По данным мониторингового ресурса, в США обесточены около 200 тысяч потребителей, также сообщается о перекрытии отдельных участков шоссе от Флориды до канадской границы.