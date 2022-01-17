В Москве ожидается метель

17 января на улице пасмурно, идет снег, температура воздуха в 8:00 составила -3,9 градуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в течение дня метеоусловия в центральной России будут определяться влиянием наступающего североатлантического циклона и прохождением теплого атмосферного фронта.

Сохранится облачная погода, временами снег, метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Москве днем потеплеет до -1, -3 градусов, в Подмосковье - от 0 до -5, что на 4 градуса выше положенной климатической нормы.

Атмосферное давление будет резко падать и составит 724 мм ртутного столба.