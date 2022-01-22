Более 30 рейсов отменены и задержаны в Москве

Единственным "не пострадавшим" от задержек остался аэропорт в Жуковском.

В столичных аэропортах отменены или задерживаются тридцать рейсов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на электронное табло аэропортов, единственным "не пострадавшим" от задержек остался аэропорт в Жуковском.

"Сейчас во Внукове задержано девять рейсов и один отменен. В аэропорту Домодедово задержано пять рейсов и 11 отменено", - сообщает издание.

Четыре рейса также задерживаются в аэропорту Шереметьево.