https://news.day.az/world/1429017.html Более 30 рейсов отменены и задержаны в Москве - ВИДЕО
Более 30 рейсов отменены и задержаны в Москве - ВИДЕО
Единственным "не пострадавшим" от задержек остался аэропорт в Жуковском.
В столичных аэропортах отменены или задерживаются тридцать рейсов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на электронное табло аэропортов, единственным "не пострадавшим" от задержек остался аэропорт в Жуковском.
"Сейчас во Внукове задержано девять рейсов и один отменен. В аэропорту Домодедово задержано пять рейсов и 11 отменено", - сообщает издание.
Четыре рейса также задерживаются в аэропорту Шереметьево.
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