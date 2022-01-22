Турция заработала более $1,2 млрд. на мандаринах

Экспорт мандаринов за три года пополнил казну Турции на 1,238 млрд долларов, сообщает Ассоциация экспортеров Средиземноморского региона, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В целом экспорт цитрусовых из Турции в 2019-2021 годах составил 2,623 млн долларов.

В 2019 году этот показатель составил 755,7 млн долларов, в 2020 году- 933,150 млн долларов, а в 2021 году - достиг 934,891 млн долларов.

Наибольшим спором на зарубежных рынках за последние три года пользовались турецкие мандарины.

Именно этот фрукт составил основную статью турецкого экспорта цитрусовых.

В 2019 году экспорт мандаринов из Турции составил 347,337 млн долларов, в 2020 году- 437,696 млн долларов, а в 2021 году - 453,607 млн долларов.

Экспорт лимонов из Турции за три года составил 812,069 млн долларов, апельсинов - 326,020 млн долларов, а грейпфрута- 246,465 млн долларов.

И.о. главы Национального совета по цитрусовым Кемаль Качмаз сообщил агентству "Анадолу", что вклад экспорта цитрусовых в экономику Турции растет с каждым годом.

Турецкие мандарины пользуются спросом за границей благодаря вкусу, аромату и долгому сроку годности, пояснил он.