https://news.day.az/world/1429122.html ВС Турции нейтрализовали 10 террористов РПК
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов РПК
В зоне проведения операции "Источник мира" на границе с Сирией нейтрализовано 10 террористов РПК.
Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Террористы нейтрализованы упреждающим выстрелом, отметили в ведомстве.
В министерстве также сообщили, что борьба с терроризмом непрерывно продолжается как в пределах Турции, так и за ее пределами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре