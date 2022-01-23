Власти Перу ввели режим ЧС на три месяца

Руководство Перу объявило зоной чрезвычайной экологической ситуации районы к северу от Лимы, пострадавшие от разлива нефти в середине января. Об этом в субботу сообщило Министерство охраны окружающей среды Перу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в области экологии сроком на 90 рабочих дней в районах, включающих поврежденную прибрежную морскую зону после разлива нефти, произошедшего в минувшие выходные, - говорится в сообщении ведомства. - [Меры вводятся] с целью обеспечения устойчивого управления пострадавшими территориями, проведения соответствующих восстановительных и реабилитационных работ для смягчения загрязнения окружающей среды, с целью защиты здоровья населения".

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти.