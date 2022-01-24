https://news.day.az/world/1429522.html Стрельба в Германии - есть раненые
Стрельба в Германии - есть раненые
Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге, несколько человек ранены. Об этом сообщает полиция Мангейма в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мертв", - говорится в сообщении.
До этого полиция сообщила, что в Гейдельберге проходит масштабная полицейская операция.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре