Стрельба в Германии

Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге, несколько человек ранены. Об этом сообщает полиция Мангейма в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мертв", - говорится в сообщении.

До этого полиция сообщила, что в Гейдельберге проходит масштабная полицейская операция.